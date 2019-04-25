İspanya'da çok fazla çalıştığı gerekçesiyle kadın avukattan çocuklarının velayeti alındı

DÜNYA Kadınlar Günü'nde mahkeme kararıyla 7 ve 13 yaşlarındaki kızları üzerindeki ortak velayetini kaybeden Elena del Pilar Ramallo Miñán'a bunun nedeninin 'evinden uzakta çok fazla zaman geçirmesi' olduğu söylendi.

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinin La Coruña kentindeki aile mahkemesi başhakimi Carmen Lopez, Ramallo'nun annesinin verdiği ifadeye dayanarak, kadın avukatın evde çocuklarıyla birlikte olmak yerine iş gezilerinde ve konferanslarında aşırı zaman geçirdiğine hükmetti. Aile mahkemesinin velayetle ilgili kararı temyize yer bırakmıyor.

Karara itirazını 'kişisel ve profesyonel olarak hedeflerini tam manasıyla yerine getirmesini de içeren kadın haklarına tümüyle ters düştüğü' tezi üzerine kuran Elena Ramallo, duruşmada eski kocasının ve çağrılan tek tanık olan kendi annesinin sözlerine adil olmayan şekilde ağırlık verildiği görüşünü belirtti.

Bu arada Ramallo ile annesinin arasının uzun yıllardır bozuk olduğu öğrenildi.

Büyük anne, kızının evlatlarına yeterli ilgiyi göstermediği ve her zaman kendini kariyerine adamayı tercih ettiği yönünde ifade verdi. Eski kocası, Ramallo'nun velayet paylaşacak kadar akli dengeye sahip olmadığını iddia etti.

Hukuk doktorası yapmış ve 7 hukuk kitabı yazmış olan avukat, kararı 'kadın düşmanlığı' diye niteleyip toplumun çok başarılı kadın profesyonelleri damgalama eğiliminin kurbanı olduğunu savundu.

Temyiz yolu kapalıyken bundan sonra hangi yasal yolu takip edeceğine dair danışmalarda bulunan Ramallo, Galiçya'daki bir yerel gazetede İspanyol yargısına hitaben açık mektup yayımladı.

Burada Fransız yazar Emile Zola'nın Dreyfus Davası'yla ilgili devlete hitaben yayımladığı açık mektubun dilini kullandı: 'J'Accuse…!' (İtham Ediyorum).

"Bir anne, bir kadın ve bir yurttaş olarak İspanya'da hiç kimsenin çalıştıkları ve yaptıkları işi sevdikleri için çocuklarını kaybetmemesini talep ediyorum" diyen Ramallo, ebeveynlik rolünü önemsemezlik etmediğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Hem anneliğin hem de avukatlığın hakkını vermek için milyonlarca kadın gibi ben de uykumdan çaldığım binlerce saatimi işime veriyorum."

"Ataerkillik yaşamaya devam ediyor, eğitimli, seyahat ve profesyonel sorumluluk içeren kariyer sahibi ve bağımsız kadınları bir de üstüne boşanmışsa kötü anne olmakla suçluyor."

İspanya Yüksek Mahkemesi, ortak velayeti 'arzulanan model' olarak sunuyor, ebeveynlerden sadece birine velayet verilmesini sadece istisnai durumlarda tavsiye ediyor.