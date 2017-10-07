'İspanya AB içindeki bir Türkiye olabilir'

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Iglesias, “Katalan tarafının tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesi ve merkezi hükümetin öngörülebilir sert tepkisiyle, İspanya’nın AB içindeki bir Türkiye’ye dönüşmesine şahit olabiliriz” ifadelerini kullandı. 39 yaşındaki Iglesias, “Bir sabah uyanıp karşımızda Erdoğan’ınki gibi, demokratik bir görüntü sergileyen ancak gerçekte otoriter ve baskıcı olan bir hükümet bulabiliriz” ifadesini kullandı. Iglesias’ın bu sözleri Corriere della Sera’nın baş sayfasından “Tek taraflı eylemlerle Türkiye’ye dönüşürüz” başlığıyla yayımlandı.

Katalonya’daki referandum sonrası Madrid ve Barcelona yönetimleri arasındaki gerginliği değerlendiren Pablo Iglesias, “Yeni bir iç savaşın eşiğinde miyiz?” sorusunu da değerlendirdi. Iglesias, “İspanya’yı Yugoslavya gibi görmüyorum ama eğer Barcelona’da demokratik şekilde seçilmiş temsilciler hapse atılırsa bu bir dram olur. Bu siyasi-kurgu değil. Mossos d’Esquadra (Katalonya Emniyet Müdürü) isyana teşvikten 15 yıl hapis riskiyle karşı karşıya” yorumunu yaptı.