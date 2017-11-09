İsmini beğendiği takımlara bahis oynadı 575 bin pound kazandı!

FUTBOLLA hiçbir ilgili olmadığını ve tamamen keyfine bahis oynadığını dile getiren İngiliz kadın, 12 maçın 12’sini de tutturarak 1 Pound'luk kupondan 575 bin Pound kazanarak hayatını değiştirdi.

Keyif için yaptığı kuponla zengin olan kadın, oynadığı 12 maçın da skorunu doğru tahmin etti. Bournemouth'un Newcastle'a 90+2'de attığı gol ise kuponun dönüm noktası olmuş.

12 maçın 11'inde favori olmayan takımlara bahis yapan kadın, “İsmini beğendiğim takımın galibiyetine oynadım” diye konuştu.