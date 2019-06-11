İşler iyi gitmiyor! Ülkede 5 aylık enflasyon yüzde 900'ü aştı

VENEZUELA Ulusal Meclisi Finans Komitesi üyesi Angel Alvarado, 2019 yılı başından bu yana enflasyonun yüzde 900`ü geçtiğini bildirdi. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 31,3 arttığını ve yılın ilk 5 ayında enflasyonu yüzde 905,6 olduğunu duyuran Alvarado, Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 44,7 olduğunu hatırlattı.

IMF YIL SONUNDA YÜZDE 10 MİLYON OLACAĞINI TAHMİN EDİYOR

Mayıs ayında yıllık enflasyon ise yüzde 815.000 olarak gerçekleşti. IMF, Venezuela'da enflasyonun 2019 yılı sonunda yüzde 10 milyon olacağını tahmin ediyor.