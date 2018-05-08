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Islak mendiller yasaklanıyor

İngiltere'de 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündemde

Islak mendiller yasaklanıyor

İngiltere'de 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündemde

08 Mayıs 2018 Salı 12:23
Islak mendiller yasaklanıyor
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İNGİLTERE'DE plastik kirliliğine karşı başlatılan mücadele kapsamında, 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündeme geldi.

DOĞADA YOK OLMUYORLAR

Kararın gerekçesi olarak ise ıslak mendillerin doğada uzun süre yok olmaması gösterildi. Ayrıca ıslak mendiller tuvalete atıldıkları zaman kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara da yol açıyor.

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İngilterePet şişeSuYasak
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