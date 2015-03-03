IŞİD’le mücadeleye 300 asker daha

AVUSTRALYA Başbakanı Tony Abbott, Avustralya Parlamentosunda yaptığı konuşmada IŞİD’e karşı yürütülen mücadelelerde ülkesinin rolüne dair açıklamalarda bulundu. Abbott konuşmasında, Avustralya’nın Irak’taki yerel güçlerin eğitilmesi konusunun gündeme gelmesinin ardından bölgeye asker göndereceği bildirildi. Avustralya Başbakanı Abbott, 200 özel kuvvet askerinin Irak ordusunu eğitmek için bölgede olduğunu bildirerek, Yeni Zelanda ile yürütülen görev kapsamında 300 askerin daha bölgeye gönderileceğini kaydetti. Abbott, Irak ordusunu IŞİD’e karşı mücadelede desteklenmesinin hem iç güvenlik hem de uluslararası güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.Avustralya Başbakanı Tony Abbott, eğitimlerin iki yıllık bir süreç için hazırlandığını bildirerek 12 ay sonunda yeniden gözden geçirileceğini ifade etti. Tony Abbott, “Bu kararı kolay almadık. Sonuç olarak Irak’ın IŞİD’i mağlup etmesi gerekiyor ancak Iraklıları da yalnız bırakmak istemiyoruz” dedi. Abbott, 100 Avustralya vatandaşının Irak ve Suriye’de IŞİD’e katıldığını belirterek, yaklaşık 150 kadar Avustralyalının ise örgüte lojistik destek verdiğini bildirdi. Yeni Zelanda ve Avustralya tarafından bölgeye gönderilecek askeri birliklerin Bağdat’ın kuzeyindeki kırsal bölge olan Taji’ye gönderileceği bildirildi.Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, IŞİD’e karşı mücadele kapsamında ABD öncülüğünde düzenlenen hava saldırılarına Ekim ayında katılmıştı.