Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

IŞİD'in Kürt anneye oğlunun cesedini yedirdiği iddia edildi

IŞİD'in, esir evladını kurtarmak için acımasız terör örgütünün Musul'daki karargâhına giden bir anneye oğlunun cesedini yedirdiği öne sürüldü

IŞİD'in Kürt anneye oğlunun cesedini yedirdiği iddia edildi

IŞİD'in, esir evladını kurtarmak için acımasız terör örgütünün Musul'daki karargâhına giden bir anneye oğlunun cesedini yedirdiği öne sürüldü

02 Mart 2015 Pazartesi 15:53
IŞİD'in Kürt anneye oğlunun cesedini yedirdiği iddia edildi
banner404

 GEÇEN yıl Irak’a gidip altı ay boyunca peşmerge saflarında IŞİD’e karşı savaşan Kürt asıllı İngiliz Yasir Abdulla, Sun gazetesine akılalmaz bir iddiada bulundu. Irak’taki köyünün yakınlarda yaşayan bir Kürt kadının başına gelenler yüzünden IŞİD’den nefret ettiğini söyleyen Abdullah şunları anlattı: 

“Kadının oğlu IŞİD militanları tarafından esir alınıp örgütün Musul’daki karargâhına götürülmüş. Oğlunu kurtarmaya kararlı olan anne de kalkıp oraya gitmiş. Karargâhtaki IŞİD militanları kadını çok iyi karşılamış ve uzun bir yoldan geldiği için oturmasını söyleyip su ve yemek ikram etmiş. Ancak militanlar, ikram edilen yemeği bitirdikten sonra oğlunu ne zaman görebileceğini soran kadına ‘Biraz önce oğlunu yedin’ diye cevap vermiş.”

DÖNÜP BAŞLADIĞIM İŞİ BİTİRECEĞİM

36 yaşındaki Abdulla, bu annenin başına gelenleri duyduktan sonra İngiltere’nin Yorkshire kentindeki evinden ayrılıp IŞİD’e karşı savaşmaya gitme kararı aldığını söyledi ve “Mutlaka geri dönüp başladığım işi bitireceğim” dedi. 

2000 yılında Irak’tan İngiltere’ye göç ettiğini ve burada karısı ve dört çocuğu ile birlikte çok mutlu bir hayatı olduğunu söyleyen Abdulla, IŞİD’e karşı savaşırken ölmekten korkmadığnı ve peşmergelerin bu barbar militanları yenebileceğine emin olduğunu da sözlerine ekledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.03.2015 14:54
Anahtar Kelimeler:
IŞİDMusulAnneOğulCesetTedirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim