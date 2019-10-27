'IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü'
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği saldırı sırasında öldüğü düşünülüyor
DÜNYA 27.10.2019, 10:58 27.10.2019, 10:59
BİLGİ veren yetkililerin, saldırı hakkında konuşma izninin olmadığı ve adlarının açıklanmaması koşuluyla konuştukları açıklandı.
Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre, el Bağdadi Suriye'nin İdlib kentindeki saldırı sırasında bir patlamada öldü.
ABD Başkanı Trump sabahın erken saatlerinde Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklinde paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşımı kamuoyunda heyecan yaratmıştı.
Irak devlet televizyonu DEAŞ'ın sözde lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü saldırının havadan görüntülerinin bulunduğunu bildirdi.
Irak istihbarat servislerinin Bağdadi'nin yerinin saptanmasına ilişkin yardım ettikleri aktarıldı.
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