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IŞİD Las Vegas katliamını ikinci kez üstlendi!

Terör örgütü IŞİD, Las Vegas katliamını bir kez daha üstlendi. Amerikalı yetkililer saldırgan Stephen Paddock'un yalnız kurt olduğunu açıklamıştı

IŞİD Las Vegas katliamını ikinci kez üstlendi!

Terör örgütü IŞİD, Las Vegas katliamını bir kez daha üstlendi. Amerikalı yetkililer saldırgan Stephen Paddock'un yalnız kurt olduğunu açıklamıştı

03 Ekim 2017 Salı 14:30
IŞİD Las Vegas katliamını ikinci kez üstlendi!
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LAS Vegas katliamını üstlenmesi Amerikalı yetkililer tarafından yalanlanan IŞİD’den ikinci bir açıklama geldi. Örgütün propaganda birimi, katliamı ikinci kez üstlenip saldırgan Stephen Paddock’a dair daha ‘somut’ bilgiler verdi. Ancak bu iddia, sosyal medyada IŞİD destekçileri tarafından da sorgulandı.
 
ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada saldırganın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığı belirtilmişti.
 
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'den yapılan açıklamada ise DAEŞ'in iddiasının araştırıldığı ancak bu iddianın ilk anda kabul görmemesi gerektiğinin altı çizilmişti.
 
The Independent’ın haberine göre, IŞİD’in propaganda biriminin yayınladığı yeni mesajda, Paddock’un adının Abu Abd al-Bar al-Amriki olduğu savunuluyor. İddiaya göre Paddock saldırıyı, geçen hafta yayınlanan ve IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye atfedilen bir ses kaydındaki çağrıya uyarak gerçekleştirdi. IŞİD’in açıklamasında, Paddock’un kurşunu bittikten sonra şehit olduğu iddiası da yer aldı.
 
KENDİ DESTEKÇİLERİ DE İNANMADI
 
FBI ve CIA 59 kişiyi öldüren, 500’den fazlasını da yaralayan Paddock’un uluslararası terörle bağlantısının tespit edilemediğini açıklamıştı. Nitekim IŞİD’in iddiası kendi destekçileri tarafından da sorgulandı. The Independent, Telegram isimli sitede yer alan bir yazışmada, bazı IŞİD’cilerin bu açıklama için kanıt istediğini yazdı. Habere göre bir IŞİD destekçisi, “Onun gerçekten halifeliğin bir askeri olup olmadığını nasıl anlayacağız. Keşke bir kanıt sunsalar” diye yazdı.
 
IŞİD katliamı saatler içinde üstlenmiş ancak polis, Paddock’un ‘yalnız kurt’ olarak hareket ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Las VegasIŞİDTerör örgütü
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