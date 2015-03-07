IŞİD helikopter düşürdü

Rûdaw’ın Felluce’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, askeri helikopter kentin kuzeyinde bulunan Karama nahiyesinde IŞİD örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yere çakıldı. Helikopter mürettebatının durumu hakkında ise bilgi alınamadı. Bu arada, helikopterin bölgede düştüğünü Rûdaw’a doğrulayan Feluce’deki aşiret reislerinden Muhammed el - Bıcari, “Güvenlik güçleri bölgede herhangi bir ilerleme kaydetmedi” dedi. Güvenlik güçleri, birkaç gündür Enbar vilayetinde, IŞİD örgütünün işgali altındaki bölgelere geniş kapsamlı bir operasyon yapıyor