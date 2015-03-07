IŞİD helikopter düşürdü

07 Mart 2015 Cumartesi 16:02
Rûdaw’ın Felluce’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, askeri helikopter kentin kuzeyinde bulunan Karama nahiyesinde IŞİD örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yere çakıldı. Helikopter mürettebatının durumu hakkında ise bilgi alınamadı. Bu arada, helikopterin bölgede düştüğünü Rûdaw’a doğrulayan Feluce’deki aşiret reislerinden Muhammed el - Bıcari, “Güvenlik güçleri bölgede herhangi bir ilerleme kaydetmedi” dedi. Güvenlik güçleri, birkaç gündür Enbar vilayetinde, IŞİD örgütünün işgali altındaki bölgelere geniş kapsamlı bir operasyon yapıyor
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 07.03.2015 15:05