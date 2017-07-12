İşe alımda gebelik testi yapan şirkete 25 bin euro ceza

MAHKEME, hostes işe alımlarında gebelik testi yapan Iberia'yı 25 bin euro tazminata mahkum etti.
Hamile kadınları işe almayıp kapıdan geri çevirdiği iddialarını reddeden Iberia, söz konusu testi, kadınların herhangi bir riskle karşılaşmaması için yaptığını duyursa da, cezadan kurtulamadı. 25 bin dolar tazminata mahkum olan hava yolu şirketi, bundan sonra işe alımlarda gebelik testi uygulamayacağını duyurdu.
Buna rağmen Iberia'ya kaşrı sosyal medyada büyük bir tepki yükseldi. Yapılan yorumlarda, Iberia'nın şartları yerine getirmesine rağman, sırf hamile diye kadınları işe almadığı eleştirisi yapıldı.
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