İş arayanlara İngiltere kapılarını açıyor! İşte o meslekler...

YAZILIMCI, web geliştirici ve benzeri bilişim mesleklerinden birini yapıyorsanız İngiltere’den tüm dünyaya iş yapmanız çok daha kolay hale geliyor. Hatta bilişim meslekleri dışında kalan beklenmedik işler de sizi İngiltere’de oturum sahibi yapabilir. Eğer İngiltere’ye yerleşip mesleğinizi icra etmek istiyorsanız vize almanın düşündüğünüzden daha kolay bir yolu olabilir. İşte bunun yöntemi ve orada yapabileceğiniz meslekler...

Bilişim meslekleri üzerine ihtisas yapanlar için İngiltere bir süredir önceliklendirme yaparak Ankara Anlaşmasıyla oturum izni verebiliyor. Hatta İngiltere’de vize aldığınız takdirde serbest meslek olarak icra edilebilecek her türlü işi yapmak da mümkün. Serbest meslek erbabı, meta ve hizmetlerini satan ve kendi vergilerini kendisi ödeyen kişi anlamına geliyor. Kuracağınız işi yaparken bir ofis tutabilir, mağaza kurabilir veya evinizi ofis olarak kullanmak da olası. Dolayısıyla bu şartlara uyan her türlü mesleği icra etmek mümkün.



Türkiye’nin İngiltere’yle olan anlaşması gereği bir şirketi İngiltere’de sıfırdan kurabilir veya orada var olan bir şirketi tamamen veya ortak olarak devralabilir ve böylece bir şirketin işletme haklarını belli süreliğine üstlenmek mümkün. Şirketlerin tek ortağı olabildiği gibi ortaklıklar kurmak imkan dahilinde. Özetle Ankara Antlaşması Vizesi serbest pazar ekonomisinin şartları içinde yapılabilen her işi yapmaya imkân sağlayabiliyor.



Hangi meslekler bu anlaşmanın dışında?

Ülkenin kendi özel sertifikasını gerektiren avukatlık, doktorluk, diş hekimliği ve mali müşavirlik gibi işler bu anlaşmanın dışında yer alıyor. Üniversite hocalığı veya bir okulda öğretmenlik gibi işleri yapmak için de çalışılacak üniversite veya okulun kontrat tabanlı iş ilişkisine girmesi gerekiyor. Yani herhangi bir kurumun bünyesinde kadrolu eleman olarak çalışılamıyor. Edinilen bilgilere göre bilişim mesleklerindeki taleplerin kabul görmesinin yanı sıra birçok serbest meslek erbabı için vize almak da mümkün.



Bilişim ve İletişim Teknoloji meslekleri

Bilişim dünyasında yer alan herkes işini henüz Avrupa Birliği’nden çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmayan İngiltere’de başlatabilir, kurabilir veya olan işini yurtdışına açılarak büyütebilir. Yazılım ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere bilişimin her alanında sürekli çalışacak yeni yazılımcılar ve şirketler İngiltere’nin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.



Web ve grafik tasarımcılığı

Dijital dönüşümün baş döndüren hızına ayak uydurmak isteyen işletmeler dünyanın birçok ülkesinde var ve onlardan birisi de İngiltere. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırmaya göre bilişim şirketlerinin tercih ettiği dünyanın ilk üç şehrinden biri olan Londra’da web ve grafik tasarımcılığı üzerine atılacak bir adım, İngiltere’de serbest olarak icra edilebilecek uygun işlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.



E-Ticaret platform işletmeciliği

Online alışveriş sitelerinin tüm dünyaya hizmet verebilmesi ve bu şirketlerin doğru hamlelerle büyümesi İngiltere’nin bu alandaki başvurulara daha sıcak bakmasındaki ana faktörlerden birisi.

Türkiye’de üretilen ürünün dünya sahnesine çıkışı

Ülkemizde üretilen ve yurtdışında daha değerli olabilecek doğru bir ürünle İngiltere’den vize almak da imkanlar dahilinde yer alıyor. Böylece Türkiye sınırları içinde üretilen bir ürünü tüm dünyaya İngiltere üzerinden satmak ve dağıtmak mümkün.



Araç alım satım ve kiralama işleri

Ticari veya hususi araç satışı ile kurumsal veya bireysel araç kiralama hizmetleri ülkemizde de ilgi gören alanlar. Özellikle kiralama alanı şirketlerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği bir yöntem haline geldi. İngiltere’de icra edebilmek üzere bu meslekle vize almak yapılabilecek işler arasında yer alıyor.



İkinci el araç alım satımı

Ülkemizde bazı internet siteleri üzerinden daha da verimli bir şekilde yapılan ikinci el araç alım satımı işi ya da diğer adıyla oto galericilik mesleği de İngiltere’nin kabul ettiği mesleki dallardan biri olarak yer alıyor.



Oto tamirciliği

Uzmanlık ve tecrübe gerektiren, işçiliğin yoğun olduğu araç tamirat işi de İngiltere’nin kabul ettiği meslek dallarından biri. Gerek basit gerekse zor tamiratları yapabileceklere ihtiyacı olan İngiltere’nin kabul ettiği mesleklerden biri de tamircilik.



Tesisatçılık

İngiltere’nin vize başvurulanda kabul ettiği mesleklerden biri de tesisatçılık. Ülkeye Polonya’dan gelen tesisatçıların sayısı İngiltere’de hayli fazla. Bu da bilişimin yanı sıra sıhhi tesisat mesleğinin de tercih edilmesini sağlıyor.



Dekorasyon, inşaat ve renovasyon işleri, müteahhitlik

Serbest meslek olarak yapılabilecek işlerden bir diğeri de tıpkı tesisat işleri gibi dekorasyon ve inşaat alanındaki işler. Son yıllarda Türkiye’de de yükselişe geçen müteahhitlik hem serbest olarak hem de İngiltere’de icra edilebilen mesleklerden birisi.



Özel öğretmenlik, danışmanlık, hayat koçluğu

Özel öğretmenlik ve danışmanlık işleri de serbest meslek sınıfına giriyor. Gelişmiş ülkelerin gözde ve yükselen meslekleri arasında yer alan hayat koçluğu ise İngiltere’de aranan alanlardan birisi...



Lokanta ve kafe işletmeciliği

Türkiye’de bu alanda başarılı olanların şansınızı İngiltere’de deneyebileceği bu meslek alanı da tercih edilen alanlar arasında yer alıyor. Döviz kazancını artırmayı hedefleyenler için İngiltere’de mekanınızı işletmek ideal seçeneklerden biri olarak göze çarpıyor.



Tekstil üretimi ve satımı

Avrupa’da tekstil dahil pek çok sanayi sektörünü destekleme kararı alınmışken bu meslek de İngiltere’de yapabileceğiniz en iyi işlerden birisi. Türkiye’den yurtdışına açılmak ve markalaşmak isteyen şirketler için de iyi bir fırsat sunan bu alan da değerlendirilebilecek sektör ve meslekler arasında yer alıyor.