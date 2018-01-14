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Irkçılık pahalıya patladı! Mağazaları alt üst ettiler

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, mağazalarının altını üstüne getirdi

Irkçılık pahalıya patladı! Mağazaları alt üst ettiler

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, mağazalarının altını üstüne getirdi

14 Ocak 2018 Pazar 15:25
Irkçılık pahalıya patladı! Mağazaları alt üst ettiler
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EKONOMİK Özgürlük Savaşçıları adlı grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalara saldırdı. Göstericiler dükkanlardaki rafları devirip kıyafetleri etrafa saçtı.
 Markanın reklam afişinde, siyah bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.
 Aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve hip hop sanatçısı P. Diddy'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.
 
H&M ile ticari işbirliği yapan The Weeknd mahlaslı müzisyen de firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu. Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti. (Kaynak: Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
ırkçılıkH&MMağazaProtesto
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