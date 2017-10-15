İranlı komutan Suriye'de öldürüldü! Fatihin Taburu'nun başındaydı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup üst düzey bir askerin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

ÇATIŞMADA ÖLDÜ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, DMO'ya bağlı "Fatihin Taburu" adlı birliğin komutanı olan Abdullah Hüsrevi, dün Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldü.

MEMLEKETİNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Sekiz yıl süren İran-Irak savaşında da görev yaptığı belirtilen Hüsrevi için, memleketi Arak kentinde cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi.

SURİYE'DE 2 BİN 400 İRAN ASKERİ SAVAŞIYOR

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı asker sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.