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İranlı Hulk ilk kez konuştu: Savaşa girmeye hazırım

İranlı Hulk lakabıyla dünyada ün kazanan Sajad Gharibi, "Ülkeme yardım etmek için Suriye'de savaşmaya hazırım." dedi

İranlı Hulk ilk kez konuştu: Savaşa girmeye hazırım

İranlı Hulk lakabıyla dünyada ün kazanan Sajad Gharibi, "Ülkeme yardım etmek için Suriye'de savaşmaya hazırım." dedi

27 Ekim 2017 Cuma 13:51
İranlı Hulk ilk kez konuştu: Savaşa girmeye hazırım
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İRAN'DA yaşayan 25 yaşındaki Sajad Gharibi, Marvel'ın ünlü çizgi roman kaharamanı yeşil dev 'Hulk'a benzerliği nedeniyle 'İranlı Hulk' olarak anılıyor.  Instagram'da 343.000'den fazla takipçisi olan, 184 cm boyunda ve 165 kilo ağırlığındaki Gharibi, zaman zaman da 'IŞİD'li cellat' olarak yanlış şekilde değerlendiriliyor.

Sputnik'e konuşan Gharibi, hakkında merak edilenlerle ilgili soruları yanıtladı.

Gharibi, üne kavuşma sürecini şöyle anlattı: "Buşehr Üniversitesi'nde işletme ekonomisi diploması aldım. Şimdi de bir emlak şirketinde çalışıyorum. Ancak başlıca uğraşım spor. 10 yıldır 'powerlifting' sporuyla uğraşıyorum. İnternetteki popülerliğim de bir yanlış anlaşılma sonucunda gelişti. İnsanlar beni IŞİD militanı sanıp beni 'IŞİD'li cellat' olarak nitelendirdi. Fakat daha sonra bir İngiliz gazetesi hakkımda 'Hulk yaşıyor' başlığıyla bir haber yaptı. Bu haber insanlar arasındaki imajımı değiştirdi. O zamandan beri basın hakkımda iyi haberler yapıyor, dünyada olumlu anlamda bir ün kazandım."
"SIRADAN BİR HAYATIM VAR"

Herkes gibi sıradan bir hayatı olduğunu belirten Gharibi, her gün 2-3 saat spor yaptığını, 8 saat uyuduğunu ve gününün geri kalanını çalışmaya ayırdığını belirtti.

Gharibi "Günde 4-5 öğün yemek yiyorum, ancak kilo almam gerektiği zamanlarda bu 7-8'e çıkıyor. Ben de her İranlı gibi besleniyorum, ancak genetik olarak böyle bir yapım var. Dedem de böyle iri biriydi" dedi.

"YURTDIŞINA GİDİP PROFESYONEL ANLAMDA GELİŞMEK İSTİYORUM"

Gharibi, hakkında çıkan bazı dedikoduların kendisini rahatsız ettiğini, ancak bazılarının da popülerliğini artmasında etkili olduğunu söyledi.

'IŞİD'li cellat' olarak anılmasının kendisini çok rahatsız ettiğini belirten Gharibi, "Hakkımda başka söylentiler de oldu.  ABD'ye gidip orada kuralların olmadığı dövüşlere katılacağım söylendi. Bu iddia da popülerliğimin artmasında etkili oldu. Birçok ülkeden spor müsabakalarına katılmam için teklif aldım. Ancak henüz askerlik yapmadığım için gidemiyorum. Askerlikten sonra spor bakanlığının izniyle yabancı bir kulüpte yer almaya hazırım. Ne yazık ki  İran'da bu spora yönelik ilgi çok az, bu nedenle yurtdışına gidip kendimi profesyonel anlamda geliştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİ KORUMAK İSTİYORUM"

'IŞİD'li cellat' olduğu iddiaları nedeniyle  Rusya da dahil birçok ülkeden insanın onu terörist sandığını söyleyen Gharibi, bu iddiaların aksine ülkesine ve dünyaya yardım etmek için  Suriye'de savaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Gharibi "Her şeyden önce ülkemi korumak istiyorum. Daha sonra da başka ülkelere yardım etmeye gitmek… Eğer devlet yardımımı isterse,  Suriye'ye gidip orada savaşmaya hazırım" dedi.

"İNSANLARIN BENDEN KORKMASI İÇİN BİR NEDEN YOK"

Zaman zaman 'İranlı dev' ve 'İranlı Herkül' takma isimleriyle de anıldığını belirten Gharibi "Fakat ben güleryüzlü bir insanım ve herkese nazik davranırım. İnsanların benden korkması için bir neden yok, çoğu kişi de zaten benimle fotoğraf çekmek istiyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İnstagramİranSuriyeSpor
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