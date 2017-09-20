İran’dan Trump’a büyük posta: Cevap vermeye değmez!

İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalara sert tepki geldi.

Cevad Zarif, Trump’a Twitter üzerinden yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanı mesajında, Trump’ın ifadelerini ‘cevap vermeye değmeyecek, ortaçağa yakışan ifadeler’ olarak niteledi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, İran’ın Hizbullah ve Beşar Esad rejimini destekleyerek bölgede krizi yaydığını iddia etmiş ve, “İran’la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, “İran liderlerinin en çok acı çeken kurbanları kendi halkıdır. Kaynaklarını İranlıların hayatlarını geliştirmeye ayırmak yerine petrol gelirlerini, masum Müslümanları öldüren ve barışçıl Arap ve İsrailli komşularına saldıran Hizbullah ve diğer teröristlerin fonlanmasına ayırıyorlar. Bu kaynaklar aynı zamanda Beşar Esad diktatörlüğüne de gidiyor ve Yemen’deki iç savaşı besliyor.” diye konuşmuştu.