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İran’dan sonra bir ülke daha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

İran’dan sonra bir ülke daha karıştı! Arap Baharı’nın fitilini ateşleyen Tunus’ta tansiyon yüksek. Ülkede 1 Ocak’ta yürürlüğe giren zamlar ve bütçe kesintileri halkı sokağa döktü

İran’dan sonra bir ülke daha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

İran’dan sonra bir ülke daha karıştı! Arap Baharı’nın fitilini ateşleyen Tunus’ta tansiyon yüksek. Ülkede 1 Ocak’ta yürürlüğe giren zamlar ve bütçe kesintileri halkı sokağa döktü

11 Ocak 2018 Perşembe 00:46
İran’dan sonra bir ülke daha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
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OLAYLARDA şimdiye kadar bir kişi hayatını kaybetti. Bazı yerlerde yağmalama olayları da yaşandı. Tunus İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleşen hayat pahalılığı protestolarının ikinci gününde yağma ve hırsızlık olayları suçlamasıyla 206 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, hayat pahalılığına tepki amacıyla başlayan “güvenlik güçlerine ait araçların ateşe verildiği, yolların kapatıldığı ve yağmanın gerçekleştiği” dünkü olaylara ilişkin bilançosunu açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Halife eş-Şibani, yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlık ve yağmalama olaylarına karışan 206 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şibani, ülke genelinde 49 güvenlik gücünün yaralandığı ve 45 kamu aracının da hasar gördüğünü kaydetti.

Öte yandan Cezayir sınırı yakınlarındaki Kasrin vilayetinde göstericilerin, Tunus güvenlik birimi Ulusal Muhafızlar binasına saldırdığı, bir rütbeli görevliyi, sekiz eri yaraladıklarını ve buradaki güvenlik kamerasını kırdıkları aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İranArap Baharı
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