İran'dan itidal çağrısı

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, sınır ihlali yapan Suriye helikopterinin düşürülmesi ile ilgili olarak, ihlalin önceden planlanmış bir girişim olmadığını belirterek, tarafları soğukkanlı olmaya davet etti.



"SINIR İHLALİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR GİRİŞİM DEĞİL"



Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtlayan Afham, düşürülen helikopterle ilgili soru üzerine, "Sınır ihlali önceden planlanmış bir girişim değil. Dolayısıyla her iki tarafı da soğukkanlı olmaya davet ediyoruz. Her iki ülkenin de en makul yolu tercih edeceğini umuyoruz" dedi.



"OBAMA'NIN MEKTUBU SURİYE İLE İLGİLİ DEĞİLDİ"



Afham, ABD Başkanı Barack Obama'nın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gönderdiği mektubun içeriği hakkında ise "Obama'nın mektubu Suriye meselesi ile ilgili değildi. Sayın Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ardından gönderilen bir tebrik mektubuydu. Sayın Ruhani de cevaben bir teşekkür mektubu gönderdi. Mektuplar diplomatik kanallar aracılığıyla iletildi" açıklamasını yaptı.



"KİMYASAL SİLAHLARIN FAİLİ TUTUKLANMALI"



BM'nin Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili raporunu değerlendiren Afham, "Raporda kimyasal silahları kimin kullandığı yönünde bir bilgi verilmemiştir. Kimyasal silahlar failleri kim olursa olsun kınanmaya mahkumdur. Suriye'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne katılımı olumlu bir gelişmedir. Ancak Siyonist rejimin halen bu sözleşmeye yanaşmaması uluslararası kamuoyunu endişelendirmektedir ve bu endişelerin giderilmesi için bir takım önlemler alınmalıdır" diye konuştu.



"İRAN'IN SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞI YOK"



Afham, sosyal medyada yayınlandıktan sonra dış basında yer alan, İran askerlerinin Suriye'de görev aldığına ilişkin görüntülerle ilgili soruya ise "İran'ın Suriye'de hiçbir şekilde resmi askeri varlığı bulunmuyor" cevabını verdi. Suriye'de gayri resmi veya gönüllü İranlı askerlerin bulunup bulunmadığı sorusunu cevapsız bırakan Afham, "İran Suriye'ye yalnızca insani yardımda bulunacağını daha önceden duyurmuştur" dedi.



ABD İLE KOLAY GÖRÜŞMEYECEK



Dışişleri Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin New York ziyaretinde ABD'li yetkililerle görüşmeleri olup olmayacağı konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanının ABD'li yetkililerle birebir görüşmesi öngörülmemiştir. Bu görüşmeler ancak 5+1 müzakereleri kapsamında yer alabilir" bilgisini verdi.



PUTİN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ



Afham ayrıca, BM Genel Kurulu'nun ardından, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin'in İran'a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Putin'in ziyaretinin tarihi hakkında bilgi verilmedi.



Hürriyet

