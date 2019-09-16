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İran Trump'ın sözlerini yalanladı: 'Görüşme gündemde değil'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin söz konusu olmadığını söyledi

DÜNYA 16.09.2019, 11:41
İran Trump'ın sözlerini yalanladı: 'Görüşme gündemde değil'
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İRAN Dışişleri  Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme  ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu  toplantıları için bu ay sonunda New York'a gideceğini aktaran Musevi, ABD'nin  yaptırım listesine alınan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de şartların  uygun olması durumunda kendisine eşlik edeceğini belirtti.
Ruhani ile Trump'ın New York'ta bir araya gelebileceğine yönelik  uluslararası medyada yer bulan haberlerin sorulması üzerine Musevi, "Ben bu  haberleri teyit etmiyorum. Ne böyle bir program gündemde ne de New York'ta böyle  bir şeyin gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.
 
Musevi, "Sayın Ruhani'nin dediği gibi biz fotoğraf çekimi için görüşme  yapmıyoruz. Görüşme somut sonuçlar getirmelidir. Daha önce de söylediğimiz gibi  ABD nükleer anlaşmaya geri döner ve ekonomik terörizmi sona erdirirse Nükleer  Anlaşma Ortak Komisyonu'na katılabilir ve taleplerini dile getirebilir."  ifadelerini kullandı.
 
 ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik  saldırıda İran'ı suçlamasına ilişkin ise Musevi, "ABD'li yetkililerin İran'a  karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar,  temelsizdir ve kabul edilemez." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  katılımıyla bugün Ankara'da düzenlenecek zirveye ilişkin ise Musevi, "Bu  toplantının Suriye halkı ve bölge için iyi sonuçlar getirmesini umuyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 

#İran Dışişleri Bakanlığı
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