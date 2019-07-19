İran, Trump'ı böyle yalanladı! İşte o görüntüler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıkladı

İran, Trump'ı böyle yalanladı! İşte o görüntüler
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DEVRİM Muhafızları Ordusu, İran İHA'sının ABD Deniz Kuvvetlerine ait  USS Boxer amfibik saldırı gemisinden çektiği görüntüleri paylaştı ve Washington  yönetiminin iddialarının "asılsız" olduğunu ileri sürdü.
Yayınlanan videoda İran İHA'sının Hürmüz Boğazı'ndaki ABD'ye ait savaş  gemisinden çektiği görüntüler ve olayın gerçekleştiği yerin lokasyonuna ilişkin  bilgilere yer veriliyor.
 
İran yönetimi yayınladığı bu görüntülerle İHA'sının "görevini  başarıyla tamamlayarak" üsse döndüğünü ve ABD'nin öne sürdüğü iddiaların "doğru  olmadığının ispatlandığını" savunuyor. 
 
"İran İHA'sı düşürülmedi, Trump'ın açıklamaları bölgedeki gerginliği  artırmaya yönelik"
 
Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl  Şikarçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın hiçbir İHA'sının  düşürülmediğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının bölgedeki  gerginliği artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.
 
Beyaz Saray'da dün açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz  Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini  tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. Trump, İran'a ait  aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle  ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.
 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise New York'ta Trump'ın  söz konusu açıklamasını soran gazetecilere olayın incelendiğini belirterek,  "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." demişti.
 
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de  ABD'nin kendisine ait  bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtmişti.
 

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