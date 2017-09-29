Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

İran nükleer anlaşmadan çekilebilir

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin çekilmesi durumunda nükleer anlaşmadan İran’ın da çekilebileceğini söyledi

İran nükleer anlaşmadan çekilebilir

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin çekilmesi durumunda nükleer anlaşmadan İran’ın da çekilebileceğini söyledi

29 Eylül 2017 Cuma 17:32
İran nükleer anlaşmadan çekilebilir
banner404

NEW York'ta Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmeye karar vermesi durumunda kendilerinin de çekilebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump 72. BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran anlaşmasının ABD'nin imza attığı tarihteki en kötü ve tek taraflı anlaşma olduğunu ve bu anlaşmanın ABD'liler için utanç kaynağı olduğunu belirtmişti.

İran, ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleri ile 14 Temmuz 2015'de nükleer anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre İran, uranyum zenginleştirmede kullandığı santrifüjleri 3'te 2 azaltıp elindeki uranyum stokunu 300 kg'a indirmeyi ve plütonyum üreten ağır su reaktörünü sökmeyi kabul ederken, uluslararası toplum da bu uygulamaları sonrası İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İranNükleer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü: 2 yaralı
Son Dakika! Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü: 2 yaralı
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim