İran küstahlığı! Cuma hutbelerinde Türkiye'yi hedef aldılar
İran'da Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Cuma hutbelerine de konu oldu. Cuma imamları, hutbelerinde Türkiye'nin bölgeyi teröristlerden arındırmak için başlattığı harekat için ağır ifadeler kullandı.
TÜRKİYE'NİN Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, İran'da Cuma hutbelerinde hedef alındı. Cuma imamlarından biri, işi daha da ileri götürerek, operasyonu 'Moğolvari saldırı' şeklinde niteledi.
YAKIŞIKSIZ İFADELERLE ELEŞTİRDİLER
İran'ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney'in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları, hutbelerinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı yakışıksız ifadelerle eleştirdiler.
İran'da okunan Cuma hutbelerinden örnekler:
Ahmed Hatemi (Tahran)
"Türkiye'nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İran devletinin yaklaşımı saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye'nin Suriye topraklarından bir an önce çekilmesidir."
Muhammedali Âli-Haşim (Tebriz)
"Türkiye'den sağduyuyla Suriye'nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz."
Resul Felahati (Reşt)
"Türkler hala Osmanlı Devletini ihya etme rüyasında ancak Moğolvari saldırıların dönemi geçmiştir."
Muhammed Mehdi Hüseyni (Kerec)
"Türkler Osmanlı İmparatorluğu rüyasıyla ABD zemininde oynamaktadır."
Muhammed Sağçıraği (Simnan)
"Suriye kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Türkiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor."
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