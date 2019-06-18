İran ile Rusya arasında kritik anlaşma

İran ile Rusya arasında enerji, sağlık, denizcilik ve turizm gibi alanlarda 12 mutabakat zaptı imzalandı

İran ile Rusya arasında kritik anlaşma
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İRAN devlet medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Enerji Bakanı  Aleksandr Novak ile İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İsfahan kentindeki 15.  Ekonomik ve Ticaret İş Birliği Ortak Komisyonu toplantısında bir araya geldi.
Erdekaniyan, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, iki ülke  arasındaki ekonomik ilişkiler çerçevesinde önemli mutabakatlar sağladıklarını ve  bunların bölge üzerinde de etkisi olacağını ifade etti.
 
İran Enerji Bakanı, Buşehr'deki nükleer santralin ikinci ve üçüncü  ünitelerinin faaliyete geçmesi, Hürmüzgan'da bin 400 megavat kapasiteli 4 termik  santralin kurulması, Ahvaz'da Ramin elektrik santralinin optimizasyonu başta  olmak üzere elektrik enerjisi, demir yolu, sağlık, denizcilik, turizm, teknoloji  ve diğer alanlarda Rusya ile İran arasında 12 mutabakat zaptı imzalandığını  aktardı.
 

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