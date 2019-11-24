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İran, gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı

İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Ali Rıza Edyani, ülkesindeki benzin zammını protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini öne sürdü

DÜNYA 24.11.2019, 18:53
İran, gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı
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Tasnim Haber Ajansı'na göre, Edyani, "Gözaltına alınan kişilerin  sorgusunda, bazılarının Suudi Arabistan, Münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü)  ve Şah yanlılarıyla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Olaylarda başı çekenlerden 182  kişiyi düşmanlar yönlendiriyordu." dedi.
Gösterilerde emniyet güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmaları  "güvenlik savaşı" olarak nitelendiren Edyani, ülke düşmanlarının hedefinin İran'ı  Suriye ve Irak'a çevirmek olduğunu sözlerine ekledi.
 
İran'da şahlık rejimini devirmek amacıyla 1965 yılında muhafazakar  gençler tarafından kurulan silahlı örgüt, daha sonra Halkın Mücahitleri Örgütü  olarak anılmaya başlandı. Devrim sonrası ülkede rejime karşı silahlı mücadeleye  girişen örgütün merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.
 
İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı
 
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren  İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının  ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.
 
Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları da tahrip edilmiş, Tahran  yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet  erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 3 gün önce sınırlı olarak yeniden  sağlanmaya başlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115  göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
 
İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik  görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından  organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı  suçluyor.
 

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