İran duyurdu: Uzlaşıya varılamadı, nükleer silaha bir adım daha yaklaştı
İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Ali Akbar Salehi, İran'ın yarın Fordu Nükleer Tesisinde yüzde 5 oranında uranyum zenginleştirmeye başlayacağını söyledi
İRAN Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Salehi, "Yarın Fordu tesisinde uranyumun yüzde beşini zenginleştirmeye başlayacağız" dedi. Salehi ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkililerinin huzurunda gazın uranyum zenginleştirme santrifüjlerine enjekte edileceğine de dikkat çekti.
ULUSLARARASI ATOM ENERJİ AJANSI (UAEA) BİLGİLENDİRİLDİ
İran'ın Viyana Büyükelçisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na (UAEA) birer mektup gönderilerek Fordu'daki santrifüjleri kullanma konusunda bilgi verildiğini söyledi.
Garipabadi, "İran, yarın Fordu Nükleer Tesisindeki santrifüjlere UF6 gazı enjekte etmeye başlayacağını bildirdi ve kurumdan UAEA müfettişlerinin bu süreci denetlemek için belirtilen saatte sözü geçen nükleer tesisinde hazır bulunmalarını talep etti" ifadelerini kulandı.
RUHANİ DUYURMUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Ruhani de İran'ın yarından itibaren 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacaklarını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Daha önceki haftalarda bir uzlaşıya varmadık ve mecburi olarak dördüncü adımı atıyoruz. Önümüzdeki iki ay içinde tekrar müzakere etmeye şansımız var. Yaptırımların kaldırılması, petrol satışında kolaylık ve bankalardaki paralarımızı kullanma konusunda bir çözüm bulursak adımlarımızdan geri döneceğiz" diye konuştu.
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