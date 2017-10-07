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İran Dışişleri Bakanı ve Barzani yan yana

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani son yolculuğuna uğurlanıyor. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani de cenazeye katılan isimlerden. Fotoğrafın en dikkat çeken yanı ise İran dışişleri bakanı Cevad Zarifi'nin Talabani'nin cenazesinde Barzani ile yan yana olması

İran Dışişleri Bakanı ve Barzani yan yana

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani son yolculuğuna uğurlanıyor. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani de cenazeye katılan isimlerden. Fotoğrafın en dikkat çeken yanı ise İran dışişleri bakanı Cevad Zarifi'nin Talabani'nin cenazesinde Barzani ile yan yana olması

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:57
İran Dışişleri Bakanı ve Barzani yan yana
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ESKİ Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin cenazesini taşıyan uçak, bu sabah saat 11.00'de Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na indi.

Süleymaniye Havalimanı’nda Celal Talabani için resmi tören düzenleniyor.

Törene IKBY Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de katılıyor.

Süleymaniye’deki törene Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da katıldı.

Cenaze töreninde ayrıca Amerika’nın Bağdat Büyükelçisi, Ürdün Kralı’nın temsilcisi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in yanı sıra, çok sayıda yabancı siyasetçi ve diplomat da bulunuyor. En dikkat çeken ayrıntı ise İran dışişleri bakanı Cevad Zarifi’nin Talabani’nin cenazesinde Barzani ile yan yana olması.

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Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri BakanıBarzani
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