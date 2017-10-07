İran Dışişleri Bakanı ve Barzani yan yana

ESKİ Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin cenazesini taşıyan uçak, bu sabah saat 11.00'de Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na indi.

Süleymaniye Havalimanı’nda Celal Talabani için resmi tören düzenleniyor.

Törene IKBY Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de katılıyor.

Süleymaniye’deki törene Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da katıldı.

Cenaze töreninde ayrıca Amerika’nın Bağdat Büyükelçisi, Ürdün Kralı’nın temsilcisi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in yanı sıra, çok sayıda yabancı siyasetçi ve diplomat da bulunuyor. En dikkat çeken ayrıntı ise İran dışişleri bakanı Cevad Zarifi’nin Talabani’nin cenazesinde Barzani ile yan yana olması.