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İran'dan Trump'a cevap: Kendi ülkesine odaklansın

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına yönelik İran cephesinden cevap geldi

İran'dan Trump'a cevap: Kendi ülkesine odaklansın

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına yönelik İran cephesinden cevap geldi

02 Ocak 2018 Salı 19:23
İran'dan Trump'a cevap: Kendi ülkesine odaklansın
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Twitter'dan yüklenmeyi sürdürüyor.
 
Trump, bugün attığı İran'a ilişkin son tweetde "Nihayet İran halkı gaddar ve yozlaşmış İran rejimine karşı hareket ediyor. Başkan (Barack) Obama'nın aptalca onlara verdiği paralar terörizme ve onların ceplerine gitti. İnsanlar çok az gıdaya ve büyük bir enflasyona sahip ve insan hakları yok. ABD izliyor!" iddialarında bulundu.

'KENDİ ÜLKESİNDEKİ İÇ SORUNLARI GÖRSE İYİ OLUR'
 
İran'dan ise Trump'a hızlı bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Trump'a kendi ülkesindeki 'açlar ve evsizlere' odaklanması tavsiyesinde bulundu.
 
Kasımi "Diğer ülkeler ile ilgili aşağılayıcı ve işe yaramaz tweetler göndererek vaktini harcayacağına her gün onlarca kişinin öldürülmesi ve milyonlarca evsiz ve aç insanın varlığı gibi kendi ülkesindeki iç sorunları görse iyi olur" dedi.
 
Geçen sene Trump'ın İranlılar'a yönelik seyahat yasağı uygulamasına atıf yapan Kasımi İranlılar'ı 'terörist ulus' olarak niteleyen Trump'a ülkede destek olmadığını vurguladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İranTrumpABD Başkanı Donald Trump
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