İran'dan İsrail'e yeni tehdit

İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, İsrail'i yok etmek istediklerinde bu ülkedeki nükleer santralleri hedef almalarının yeterli olacağını söyledi

İran'dan İsrail'e yeni tehdit
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KİRMANİ, başkent Tahran'da İmam Humeyni Musallası'ndaki hutbesinde  İran ile bölge ülkeleri ve İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumda limiti aşmaya devam edeceğini  ancak bunun atom bombası üretmek için olmadığını dile getiren Kirmani, bu tür  silahları meşru görmediklerini ve onlara ihtiyaçları olmadığını belirterek, "7  Temmuz'dan itibaren istediğimiz kadar uranyum üreteceğiz. Eğer körfezdeki mavi  suların kırmızıya dönüşmesini istemiyorlarsa askeri bir saldırıyı düşünmesinler."  şeklinde konuştu.

İsrail'i de tehdit eden Kirmani, "İran, İsrail'e saldırmak isterse bu  ülkeye ait 200 atom bombasının bulunduğu Dimona Nükleer Santrali'ni vurması  yeterlidir. Burayı hedef almamız halinde İsrail, kendi atom bombalarıyla birkaç  defa yerle bir olur. Kendinize dikkat ediniz." dedi.

"Siz devrim liderinden (Hamaney) üstün değilsiniz"

Ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti eleştiren Kirmani, "Acaba  insanı şaşkınlık içinde bırakan pahalılıktan haberiniz var mıdır? Dar gelirli ve  yoksul kesimlerin hangi şartlarda yaşadığını biliyor musunuz? Bunlar için nasıl  bir programınız var? Yetkililerin yaşamlarını kapalı kapılar ardında sürdürmesi  ve halkın onlara ulaşamaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani kabinesinin Tedbir ve Ümit Hükümeti olarak adlandırılmasına  kinayede bulunan Kirmani, "Elinizde anahtar olduğunu söylüyorsunuz. O halde  kapalı kapıları elinizdeki anahtarla açın ve pahalılığı çözün. Eğer kapılar  anahtarla açılmıyorsa, çekiçle kırıp açın. Tedbirinizin işe yaramadığını  görürseniz tecrübeli ve uzman kişilerle istişare edin ve onların görüşünden  yararlanın." görüşlerini paylaştı.

Hükümet yetkililerinden İran lideri Ali Hamaney'den ders almalarını  isteyen Kirmani, Hamaney'in sürekli olarak üniversite öğrencilerini dinlediğini  ve onların sorularına cevap verdiğini aktararak, "Siz devrim liderinden (Hamaney)  daha üstün değilsiniz." dedi.

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