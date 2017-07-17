İran'dan Barzani'ye sert tepki

DEVRİM Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Bakıri, Irak’ta referandum konusunun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunların ortaya çıkması için bir başlangıç olacağını öne sürdü.İranlı General, Bu asla Irak’ın komşuları tarafından kabul edilebilir değildir. Irak’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ülkedeki tüm mezhep ve etnik grupların yararıdır" diye konuştu.Tümgeneral Bakırı, "Referandum konusunun DEAŞ’ın Irak’ta büyük yenilgiye uğraması ve toprak kaybetmesinin hemen ardından ortaya konulması, normal bir olay değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR"

ABD’nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey ise Rudaw'a verdiği mülakatta, "Referandumu bağımsızlık ilanından ayrı tutuyorum. ABD, birleşik demokratik federal Irak’tan yana siyaseti savunuyor. Bu siyaset yıllardır yürütülüyor. Bunun uğurda 4 bin 500 Amerikan askeri can verdi. Irak ve Kürdistan halkı için en iyisinin, Irak’ın bütünlüğü olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.