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İran'dan Barzani'ye sert tepki

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Iraktan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirdi. ABD'nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey ise ABD'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi

İran'dan Barzani'ye sert tepki

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Iraktan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirdi. ABD'nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey ise ABD'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:19
İran'dan Barzani'ye sert tepki
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DEVRİM  Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Bakıri, Irak’ta referandum konusunun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunların ortaya çıkması için bir başlangıç olacağını öne sürdü.İranlı General, Bu asla Irak’ın komşuları tarafından kabul edilebilir değildir. Irak’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ülkedeki tüm mezhep ve etnik grupların yararıdır" diye konuştu.Tümgeneral Bakırı, "Referandum konusunun DEAŞ’ın Irak’ta büyük yenilgiye uğraması ve toprak kaybetmesinin hemen ardından ortaya konulması, normal bir olay değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR"

ABD’nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey ise Rudaw'a verdiği mülakatta, "Referandumu bağımsızlık ilanından ayrı tutuyorum. ABD, birleşik demokratik federal Irak’tan yana siyaseti savunuyor. Bu siyaset yıllardır yürütülüyor. Bunun uğurda 4 bin 500 Amerikan askeri can verdi. Irak ve Kürdistan halkı için en iyisinin, Irak’ın bütünlüğü olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı. 

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