Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İran'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı

İran Devrim Muhafızları gücünün komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üstlerini İran'dan 1000 kilometre uzağa taşıması uyarısı yaptı. Caferi, yanlış hesapların bedelinin ağır olacağını ifade etti. ABD savunma bakanlığı sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise, "Bu sözler üzerine kendi konumumuzu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi

İran'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı

İran Devrim Muhafızları gücünün komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üstlerini İran'dan 1000 kilometre uzağa taşıması uyarısı yaptı. Caferi, yanlış hesapların bedelinin ağır olacağını ifade etti. ABD savunma bakanlığı sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise, "Bu sözler üzerine kendi konumumuzu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:00
İran'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı
banner404

TRUMP  yönetimi balistik füze programından dolayı İran'a uygulanacak yeni yaptırımları dün yürürlüğe koydu ve İran'ın  Ortadoğu'da yaptığı "kötülüklerin" 2015 yılında Batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmanın getireceği her türlü olumlu katkıyı ortadan kaldırdığını söyledi.Tasnim ve diğer devlet ajanslarının verdiği habere göre Caferi, "Eğer ABD İran'a ve Devrim Muhafızları'na karşı yaptırım uygulamak istiyorsa o zaman bölgedeki üslerini İran'ın 1,000 km uzağına taşımalı ve yanlış hesap yaparsa bedelini ağır ödeyeceğini bilmeli" dedi.ABD savunma bakanlığı sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise, "Bu sözler üzerine kendi konumumuzu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.ABD'nin Körfez'in batı kıyısındaki Katar ve Kuveyt'te askeri üsleri bulunuyor. Ayrıca Amerikan Beşinci Filosu da Bahreyn'de konuşlu.İran'ın seçkin silahlı gücü olan Devrim Muhafızları'nın yaptığı balistik füze denemelerini Washington nükleer konusundaki Birleşmiş Milletler kararına ve 2015 anlaşmasına  aykırı olduğunu savunuyor.Caferi, "İran'ın karada, havada ve denizde füze kabiliyeti giderek büyüyor; bu bizim için çok kesin bir ilke konusu" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yeni yaptırımlar üzerine yaptığı açıklamada, "Amerikalıların bazı eylemleri nükleer anlaşmanın lafzına ve ruhuna aykırı. Bunlara karşı çıkacağız" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ABDİranSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim