İran'dan ABD'ye şok uyarı: Eğer savaş çıkarsa...

İran'ın Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulam Ali Raşit, bölgede çıkacak bir savaşın kontrol edilemeyeceği uyarısı yaptı

İran'dan ABD'ye şok uyarı: Eğer savaş çıkarsa...
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DEVRİM Muhafızları Hava Uzay kuvvetleri radar ve füze sistemleri komuta ve kontrol merkezi ziyaretinde konuşan Raşit, 'ABD bölgedeki kışkırtıcı tavrı bir kenara koyarak, kendi birliklerinin hayatını koruma konusunda sorumluluk sahibi olmalı' dedi.
Raşit, İran'ın savaş istemediğini ancak kendini var gücüyle savunacağının altını çizdi ve olası bir savaşı engellemek için somut adımlar atılması gereğine işaret etti.
 

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