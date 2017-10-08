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İran'dan ABD'ye sert uyarı! "IŞİD ile bir tutarız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD'nin Devrim Muhafızlarını hala bir terör örgütü olarak kabul etmesinin 'aptallık' olduğunu söyledi. Caferi ABD'nin bu tutumu karşısında İran'ın ABD askerlerini IŞİD teröristlerinden farksız göreceğini de belirtti

İran'dan ABD'ye sert uyarı! "IŞİD ile bir tutarız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD'nin Devrim Muhafızlarını hala bir terör örgütü olarak kabul etmesinin 'aptallık' olduğunu söyledi. Caferi ABD'nin bu tutumu karşısında İran'ın ABD askerlerini IŞİD teröristlerinden farksız göreceğini de belirtti

08 Ekim 2017 Pazar 12:13
İran'dan ABD'ye sert uyarı! "IŞİD ile bir tutarız"
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İRAN Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi,  Devrim Muhafızlarının ABD ordusunun herhangi bir askerinin IŞİD teröristleriyle aynı olarak göreceğini söyledi.

"ABD'nin bu tür raporları eğer doğru ise, özellikle orta doğuda Devrim Muhafızları ABD ordusunu IŞİD ile aynı görecektir" Caferi, aynı zamanda üst düzey komutanlara seslendiği konuşmasında Ağustos ayında Trump tarafından Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele yasasına dikkat çekti.
"ABD yönetimi bu yasayı uygularsa İran bunu Washington'un tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi olarak görecek " diyen Caferi, yasanın uygulanması durumunda ABD'nin askeri üstlerinin İran sınırlarından 2 bin kilometre (İran füze menzili) uzakta olmak zorunda olduğunu da kaydetti.

İrana yeni yaptırımlar uygulanırsa iki ülkenin etkileşim şansının sonsuza kadar kaybolacağını vurgulayan Caferi, "eğer böyle olursa Amerika ile diyaloğun, problem çözmek ya da etkileşim amacı dışında bir baskı aracı olarak kullanıldığından emin olacaktır" dedi.

General Caferi, "Eğer Amerikalılar sonuçta İran'ı bölgesel meseleler üzerine müzakere masasına götürmek için bu tedbirleri alıyorlarsa, tamamen yanlış bir yol seçtiler" ifadeleini kullandı.
 

ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunu aptalca olarak niteleyen komutan Caferi  "Amerikalılar, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Trump yönetiminin aptal davranışını konvansiyonel füze, bölgesel ve savunma programlarında bir sıçrama fırsatı olarak kullanacağını bilmelidir " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDİran Devrim Muhafızları OrdusuMuhammed Ali Caferi
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