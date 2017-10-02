Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103873
ALTIN
146.310
DOLAR
3.5664
STERLİN
4.7369
EURO
4.1913
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone modeli üretecek!
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone...
banner468

İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı yaptı

İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı yaptı

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:44
İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı
banner404

UMMAN resmi ajansı ONA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gelen Zarif, burada nükleer anlaşmayla ilgili soruları cevapladı.
 
İranlı Bakan, Umman'ın son nükleer anlaşmada büyük rolü olduğunu dile  getirdi.
 
ABD yönetiminin anlaşma karşısındaki tutumuna ilişkin ise Zarif, "Mevcut  ABD yönetimi ile  5+1 Dışişleri Bakanları Grubu dışında görüşme kanalı yok. ABD  yönetiminin nükleer anlaşmaya uymasını temenni ediyoruz"  dedi.
 
Donald Trump yönetimi, 2015 yılında İran ile ABD, İngiltere, Fransa,  Rusya, Çin ve Almanya arasında yapılan nükleer anlaşmanın yeniden müzakere  edilmesini istiyor.
 
Zarif, ayrıca İran doğalgazının Umman üzerinden Hindistan'a  ulaştırılması konusuna da değinerek, ABD'nin New York eyaletinde  gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde Umman ile bu konuyu görüştüklerini ve  doğalgaz alanında iş birliği olanakları üzerinde çalıştıklarını aktardı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDİranCevad ZarifDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Suriye'ye asker gönderebiliriz!'
'Suriye'ye asker gönderebiliriz!'
Gerçek ortaya çıktı! Las Vegas canisi, katliamdan sonra intihar etmiş
Gerçek ortaya çıktı! Las Vegas canisi, katliamdan sonra intihar etmiş
"Dünya düz" diyen rapçiye, astronotlardan cevap geldi
"Dünya düz" diyen rapçiye, astronotlardan cevap geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim