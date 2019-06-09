İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den flaş atama!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin yerine Cevad Hüseyni'yi bakan vekili atadı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den flaş atama!
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İRAN Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruhani'nin, 6  Haziran'da istifasını kabul ettiği Bathai'nin yerine, Cevad Hüseyni'yi Eğitim  Bakan Vekili olarak atadığı belirtildi.
 
Horasanı Rezevi Eyaleti Eğitim Genel Müdürü Hüseyni'nin, daha önce de  aynı eyalette Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu ifade edildi.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, Eğitim  Bakanlığının, hükümet ve özellikle Ruhani için önemine işaret ederek, Hüseyni'nin  atamasında, eğitimcilerin ve öğrencilerin endişelerinin göz önünde  bulundurulduğunu ifade etti.
 
İran'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin 21 Şubat 2020'de yapılacak  genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmak için istifa dilekçesini  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu ve 6 Haziran'da kabul edildiği  açıklanmıştı.
 
İran yasalarına göre gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday  olacaklara, özel şirket ya da kamudaki görevlerinden istifa etmeleri için tanınan  süre 6 Haziran'da doldu.
 
Öte yandan basına daha önce yansıyan haberler, "Bathai'nin istifasının  ardından başka nedenler mi var?" sorusunu gündeme getirdi.
 
Devlet medyasında yer alan haberlerde, Bathai'nin, öğretmenlerin  geciken maaşlarının ödenmemesi ve taleplerinin hükümet tarafından yerine  getirilmemesi nedeniyle sunduğu istifanın, Ruhani tarafından kabul edilmediği  kaydedilmişti.
 
Mecliste daha önce hakkında gensoru önergesi verilen Bathai,  muhalifler tarafından azledilmesi istenen bakanlar arasında yer alıyordu.  Bathai'nin istifa etmesiyle meclisteki gensoru önergesi de iptal oldu.
 
Ruhani kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii geçen yıl 8 Ağustos'ta,  Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan  gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.
 
Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, hükümetle kentsel dönüşüm  ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle 20 Ekim 2018'de, Sağlık  Bakanı Hasan Gazizade Haşimi de bütçe tartışmaları sebebiyle 26 Aralık 2018'de  istifa etmişti.
 
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de 25 Şubat'ta istifa etmiş  ancak dilekçesi Ruhani tarafından kabul edilmemişti.
 
İran'da 11'inci dönem milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem  seçimleri, 21 Şubat 2020'de düzenlenecek.
 
Ülkede 290 sandalyeli İran Meclisi seçimleri 4 yılda, Uzmanlar Meclisi  seçimleri ise 8 yılda bir düzenleniyor. 5'inci dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri  26 Şubat 2016'da düzenlenmişti. Söz konusu meclis üyelerinden bazılarının vefat  etmeleri nedeniyle ara dönem seçimi yapılıyor.
 
Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi, 86 din  adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi, İran'ın en önemli otoritesi olan "Rehber"in  (Ayetullah Ali Hamaney) atanması, denetlenmesi ve Rehber'in ölmesi halinde yeni  dini lideri belirleme görevlerini yürütüyor.
 

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