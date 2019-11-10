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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol sahası bulduk

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneyinde 53 milyar varil rezerve sahip yeni petrol sahası bulduklarını duyurdu

DÜNYA 10.11.2019, 15:21
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol sahası bulduk
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İRAN Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın Yezd kentinde konuşma yaptı. İran ekonomisinde olumlu yönde ilerlemeler olacağını söyleyen Ruhani, “Merkez bankası verilerine göre Mayıs ayında yüzde 3, Haziran ayında yüzde 2.3, Temmuz ayında yüzde 2.2 ve Ağustos ile Eylül aylarında yüzde 0.8 oranında enflasyon olacağı öngörülmekte” dedi. ABD yaptırımları karşısında İran ekonomisinin zor bir dönem geçirdiğini ancak devlet ve millet olarak büyük bir direnç gösterdiklerini söyleyen Ruhani Mayıs ayı ile birlikte İran ekonomisinde olumlu ilerlemenin yaşanacağını aktardı.

İran halkına müjdeli bir haber vermek istediğini söyleyen Ruhani, 53 milyar varil rezerve sahip yeni petrol sahası tespit ettiklerini belirterek, “İlk olarak 2016 yılında başlattığımız yeni petrol sahası araştırmalarında geçtiğimiz hafta sonuç aldık. Bugün keşfettiğimiz yeni petrol sahasının haberini sizlere vermek istiyorum. Bu devletin, Petrol Bakanlığının ve Ulusal Petrol Şirketinin İran milletine hediyesidir. 53 milyar varil rezerve sahip yeni petrol sahası tespit ettik” diye konuştu.

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Bostan bölgesinden Umidiye kentine kadar uzanan bir alanda yeni petrol sahası bulduklarını kaydeden Ruhani, “Yeni petrol sahası 2 bin 400 kilometre genişliğe ve 80 metre derinliğe sahip ve bu petrol sahası 53 milyar varil değerinde” dedi.

ABD’ye seslenen İran Cumhurbaşkanı Ruhani İran’ın zengin bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Siz İran milletine baskı uygularken ve petrol satışını engellerken bizim mühendislerimiz 53 milyar varil rezerve sahip yeni petrol sahası buldular” şeklinde konuştu.
Yeni bulunan petrol sahasından petrolün işlenmesi ve çıkartılmasına ilişkin konuşan Ruhani, “Yüzde bir oranında petrolü kullanılabilir hale getirdiğimizde bizim petrol gelirimiz 32 milyar dolara çıkacaktır. Bu oranı yüzde 10’a çıkarttığımızda ise petrol gelirimiz 320 milyar dolara ulaşacaktır. Bu nedenle gerekli olan teknik altyapıya sahip olmalıyız” dedi.
 

#İran Cumhurbaşkanı Ruhani #Hasan Ruhani #petrol
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