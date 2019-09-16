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İran bir yakıt tankerine daha el koydu: Bu kez...

İran Devrim Muhafızları bir tankere el koydu.

DÜNYA 16.09.2019, 14:59
İran bir yakıt tankerine daha el koydu: Bu kez...
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İRAN Devrim Muhafızları Basra Körfezinsde Birleşik Arap Emirlikleri'ne petrol kaçırdığı iddia edilen bir tankere el koydu.

#İran Devrim Muhafızları
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