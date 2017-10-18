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'İran anlaşmayı bozacak'

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, diğer imza sahiplerinin saygı gösterdiği sürece Tahran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalacağını, ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda İran’ın anlaşmayı bozacağını söyledi

'İran anlaşmayı bozacak'

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, diğer imza sahiplerinin saygı gösterdiği sürece Tahran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalacağını, ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda İran’ın anlaşmayı bozacağını söyledi

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:38
'İran anlaşmayı bozacak'
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DEVLET kanalında öğrencilere konuşma yapan Hamaney, “ABD Başkanı’nın palavralarına ve atıp tutmalarına zaman harcamak istemiyorum. Herkes şunu bilmeli ABD mağlup edilecektir” dedi. Avrupa’nın konuya ilişkin desteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Hamaney, “Avrupa ülkeleri anlaşmaya olan desteklerini belirtti ve Trump’ı kınadı. Trump’tan sözleşmeyi bozmamasını istemek yeterli değil, Avrupa’nın ABD tarafından alınan önlemlere karşı durması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Hamaney konuşmasının devamında, Avrupa’nın İran'ın füze programına ve Tahran'ın bölgesel politikalarına karışmaya son vermesi gerektiğini söyledi.
 
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Trump, göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney
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