'İran anlaşmayı bozacak'

DEVLET kanalında öğrencilere konuşma yapan Hamaney, “ABD Başkanı’nın palavralarına ve atıp tutmalarına zaman harcamak istemiyorum. Herkes şunu bilmeli ABD mağlup edilecektir” dedi. Avrupa’nın konuya ilişkin desteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Hamaney, “Avrupa ülkeleri anlaşmaya olan desteklerini belirtti ve Trump’ı kınadı. Trump’tan sözleşmeyi bozmamasını istemek yeterli değil, Avrupa’nın ABD tarafından alınan önlemlere karşı durması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Hamaney konuşmasının devamında, Avrupa’nın İran'ın füze programına ve Tahran'ın bölgesel politikalarına karışmaya son vermesi gerektiğini söyledi.
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Trump, göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.