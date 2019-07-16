İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi

İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi
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BAŞKENT Tahran'daki bir programda konuşan Cihangiri, nükleer  anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Cihangiri, nükleer anlaşmanın devam etmesi ve kalıcı olması için AB  ülkelerinin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, bu ülkelerin  İran'a değil yaptırımları sona erdirmesi için ABD yönetimine baskı yapmasını  istedi.
İran'a yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Cihangiri,  "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi çok kolay, birkaç saat içinde  bunun kararını verebiliriz. İran'ın taahhütlerini tam olarak yerine getirebilmesi  için anlaşmaya taraf diğer ülkelerin de vaatlerini pratiğe geçirmeleri  gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 20:41
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