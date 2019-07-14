İran, ABD iddialarını yalanladı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ülkesinin Rusya'nın ara buluculuğunda ABD ile müzakerelere girdiği yönündeki iddiaları yalanladı

İran, ABD iddialarını yalanladı!
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İRAN'IN resmi haber ajansı IRNA'ya göre Musevi, Tahran'ın Moskova  üzerinden ABD ile görüştüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamasında, "İran'ın  hiçbir düzeyde ABD ile müzakeresi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
İran ve ABD'nin dışişleri bakanlığı düzeyinde, Rusya'nın ara  buluculuğunda görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürülmüştü.
 

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