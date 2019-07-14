İran, ABD iddialarını yalanladı!

İRAN'IN resmi haber ajansı IRNA'ya göre Musevi, Tahran'ın Moskova üzerinden ABD ile görüştüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamasında, "İran'ın hiçbir düzeyde ABD ile müzakeresi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

İran ve ABD'nin dışişleri bakanlığı düzeyinde, Rusya'nın ara buluculuğunda görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürülmüştü.

