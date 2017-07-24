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İran 90 yıldır kullandığı para birimini değiştirdi!

İran'ın resmi para birimi Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Riyal yerine Tümen olarak değiştirildi. Bir Tümen 10 riyale eşit şekilde ayarlandı

İran 90 yıldır kullandığı para birimini değiştirdi!

İran'ın resmi para birimi Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Riyal yerine Tümen olarak değiştirildi. Bir Tümen 10 riyale eşit şekilde ayarlandı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:51
İran 90 yıldır kullandığı para birimini değiştirdi!
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İRAN'DA Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık 90 yıldır kullanılan ülkenin para biriminin değiştirilmesine ve Riyal yerine bundan böyle Tümen kullanılmasına karar verdi.

1 TÜMEN 10 RİYAL DEĞERİNDE OLACAK

İran'ın resmi devlet haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgiye göre Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın ülke meclisi ve ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerince de onaylanması gerekiyor.

Karar yürürlüğe girerse, Bakanlar Kurulu Sekreteri Mohsen Haci Mirzayi'nin açıklamasına göre her 1 Tümen 10 Riyal değerinde olacak. Türkçe bir ifade olan Tümen, daha önce de İran'da resmi para birimi olarak kullanılmıştı. Tümen, Farsçada Tuman ya Tomen şeklinde telaffuz ediliyor.

KARIŞIKLIKLARIN GİDERİLMESİ AMAÇLANIYOR

İran devleti, para birimini değiştirerek bankacılık sistemini geliştirmeyi ve var olan karışıklığı gidermeyi amaçlıyor. Zira bankacılık ve resmi sistemde Riyal ülkenin resmi parası olarak kullanılırken, halk, günlük kullanımda paradan bir sıfır atarak Tümen ifadesini kullanmayı tercih ediyor.

İranlı yetkililer Riyal'in günlük kullanımda gözden düşmesinde enflasyonun da etkisi olduğunu belirtirken, Tümen geçişiyle Amerikan Doları karşısında da paranın güçlenmesini umuyor.

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