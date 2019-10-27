Irak’ta protestolar devam ediyor: 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

IRAK'TA iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde bilanço yükseliyor. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre; ölü sayısı 63 olurken, yaralı sayısı 3 bini geçti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği; 10 kişinin Bağdat’ta, 14 kişinin Maysan’da, 15 kişinin Dikar’da, 7 kişinin Basra’da, 12 kişinin Divaniye’de, 4 kişinin Babil’de ve 1 kişinin Mutenna şehrinde öldüğünü kaydetti.