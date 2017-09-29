Iraklı askerler hazır! İbadi'nin emri bekleniyor

RUS haber ajansı Sputnik'e konuşan Irak lı ordusundan bir kaynağın verdiği bilgilere göre, Iraklı asker ler IKBY 'deki ihtilaflı topraklara girmek için hazırlıklarını tamamladı. Kaynak, "Hazırlıklarını tamamlayan birlikler, ihtilaflı toprakları korumak amacıyla bu bölgelere hareket etmek için İbadi'nin emrini bekliyor" dedi. Irak Meclisi, dün İbadi'ye IKBY'ye asker gönderme yetkisi vermişti.

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