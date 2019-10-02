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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtında PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

DÜNYA 02.10.2019, 17:13 02.10.2019, 17:25
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
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BAKANLIĞIN Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

#Irak #PKK #darbe #Milli Savunma Bakanlığı
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