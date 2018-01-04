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Irak ve İngiltere arasında askeri anlaşma

Irak ve İngiltere arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi

Irak ve İngiltere arasında askeri anlaşma

Irak ve İngiltere arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi

04 Ocak 2018 Perşembe 21:41
Irak ve İngiltere arasında askeri anlaşma
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IRAK Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Iraklı mevkidaşı İrfan el-Hiyali ile bakanlıkta bir araya geldi.
 
Açıklamada, Hiyali ve Williamson'un iki ülke askeri ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi. Görüşmede ayrıca Irak ordusunun eğitimi, silahlandırılması, güvenlik ve istihbarat alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde karar alındı.
Dün Kuveyt'te temaslarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Williamson bugün sürpriz ziyaretle Bağdat'a gelmişti.
 
İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen yıl 29 Kasım'da Bağdat'ı ziyaret etmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
IrakİngiltereAskeri Anlaşma
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