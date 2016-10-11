Irak'tan Türkiye'ye flaş yanıt

Türk askerinin Başika'dan çekilmesini isteyen Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bağdat'tan yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbadi için "Sen benim muhatabım değilsin, seviyemde değilsin... Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin" demişti

İBADİ'NİN sözcüsü Saad el Haditi, AFP'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ateşe benzin döktüğünü" iddia etti.



"Türkiye’den gelen açıklamaların, hukuk ve güvenlik meselesini kişisel probleme dönüştürdüğünü" öne süren Haditi, "Anlaşılan Türkiye, Irak'la sorunun çözme konusunda ciddi değil" diye konuştu.



ERDOĞAN'DAN İBADİ'YE: ÖNCE HADDİNİ BİL



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrasya'da İslam; Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" temasıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 9'uncu Avrasya İslam Şurası açılışında şöyle demişti:



"Şu anda Irak'ta, yakında da Musul'da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla, nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Rai'de katıldıysak, evet şimdi yine söylüyorum. Şahsıma hakaretler ediyor, sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin, Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı. Önce haddini bil... Kendileri Başika Üssü'nü kurmamız için Sayın Davutoğlu döneminde bizlere talepleri var, bunların hepsinin canlı kayıtları var ve bugün, yarın bunların hepsi televizyonlarda yayımlanacak. Buna rağmen Başika üssüne girilmiştir, şimdi diyor ki; 'Buradan çekilin.' Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz."