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Irak'tan MGK sonrası flaş açıklama: Teslim edin

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemek istediği referandumun tek taraflı adım olduğunu belirterek, tüm sınır kapılarını ve havalimanlarını Bağdat'a teslim etmesini istedi

Irak'tan MGK sonrası flaş açıklama: Teslim edin

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemek istediği referandumun tek taraflı adım olduğunu belirterek, tüm sınır kapılarını ve havalimanlarını Bağdat'a teslim etmesini istedi

24 Eylül 2017 Pazar 22:54
Irak'tan MGK sonrası flaş açıklama: Teslim edin
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IRAK Milli Güvenlik Kurulu, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplandı. 

Devlet televizyonunun haberine göre, toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "Referandum tek taraflı adımdır ve olayları krize dönüştürüyor. Irak hükümeti, IKBY'nin tüm sınır kapıları ve havalimanlarını Bağdat'a teslim etmesini, komşu ülkelerden de petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını talep ediyor." denildi. 

Irak merkezi hükümetinin, IKBY ve oradaki yetkililerin petrol gelirlerinin yer aldığı banka hesaplarına ilişkin ilgili makamların alacağı tüm kararları destekleyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Merkezi yönetim, referandum konusunda asla diyalog ve tartışma yapmayacak çünkü sonuçları anayasal değil. Hükümet, ülkenin her karış toprağında vatandaşların çıkarıyla ilgili konularda yetkiye sahiptir. Buna Kürt vatandaşlar da dahil. Irak Milli Güvenlik Kurulu, savcılığın, IKBY'de referandum çalışmalarında yer alan devlet memurları hakkında hukuki takip talebini değerlendirecektir." 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu. 

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti. 

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti. 

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Anahtar Kelimeler:
MGK SonrasıIrakIrak Kürt Bölgesel Yönetimi
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