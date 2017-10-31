Irak'tan flaş 'Haşdi Şabi' kararı

Geçtiğimiz hafta Bağdat'a giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başbakan İbadi'den Haşdi Şabi'nin ülkede yasaklanmasını istemiş, İbadi ise bu talebi reddederek "Haşdi Şabi Irak'ın resmi kurumudur" demişti.

PARLAMENTODA oy çoğunluğuyla alınan karara sebep olarak, Irak merkezi hükümetinin yönetimi devraldığı bütün bölgelerde Haşdi Şabi'nin büro açması gösterildi. Bu durumun bu bölgelerdeki siyasi partiler ve mahalli halklarda korkuya sebep olduğu kaydedildi.

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