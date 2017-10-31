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Irak'tan flaş 'Haşdi Şabi' kararı

Irak Parlamentosu, Haşdi Şabi yapılanması altında bulunan bütün silahlı milis güçlerin, Kerkük ve IKBY'nin altında bulunan tüm anlaşmazlık bölgelerinde yasaklanmasını kabul etti

Irak'tan flaş 'Haşdi Şabi' kararı

Irak Parlamentosu, Haşdi Şabi yapılanması altında bulunan bütün silahlı milis güçlerin, Kerkük ve IKBY'nin altında bulunan tüm anlaşmazlık bölgelerinde yasaklanmasını kabul etti

31 Ekim 2017 Salı 19:06
Irak'tan flaş 'Haşdi Şabi' kararı
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PARLAMENTODA oy çoğunluğuyla alınan karara sebep olarak, Irak merkezi hükümetinin yönetimi devraldığı bütün bölgelerde Haşdi Şabi'nin büro açması gösterildi. Bu durumun bu bölgelerdeki siyasi partiler ve mahalli halklarda korkuya sebep olduğu kaydedildi.

Kararla Irak merkezi hükümetinin yönetimi ela aldığı bölgelerde yalnızca Bağdat hükümetinin ofis açması yetkisinin bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Bağdat'a giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başbakan İbadi'den Haşdi Şabi'nin ülkede yasaklanmasını istemiş, İbadi ise bu talebi reddederek "Haşdi Şabi Irak'ın resmi kurumudur" demişti.

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