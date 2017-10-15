Irak'tan Barzani'yi bitirecek talep: Petrol kuyularını ver

KUZEY Irak'ta düzenlenen referandumun başlattığı gerginlik sonrasında, Kerkük adeta patlamaya hazır bomba haline geldi. Barzani'ye bağlı Peşmergelerle ile Bağdat ordusu karşı karşıya gelirken, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un 6 maddelik ültimatom listesini Erbil'e ilettiği belirtiliyor.

6 MADDELİK TALEP

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin tek taraflı karar alarak düzenlediği referandum gerginliği, Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Kerkük'e yansıdı. Irak ordusu ile Haşdi Şabi militanları bir yanda, IKBY'ye bağlı Peşmerge de diğer yanda konuşlanarak namlularını birbirine çevirdi. Kerkük ve çevresindeki halk gergin bir şekilde gelişmeleri takip ederken, Kürt kaynaklara göre Barzani'ye tanınan süre dün gece saat 02.00'de doldu. Merkezi yönetim, IKBY kuvvetlerinin 2014'teki DEAŞ işgali öncesi sınırlarına çekilmesini talep ediyor. IKYB Güvenlik Ajansı da Irak ordusunun Peşmerge'yi saldırmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, kendisi de Kürt olan Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un önceki gece Süleymaniye'ye giderek merkezi yönetimin Erbil'e 6 maddelik taleplerini ilettiği öğrenildi. Türkmen kaynaklarının aktardığı ve Barzani yönetimine yakın Rudaw haber portalının da teyid ettiği bilgilere göre Masum'un şartları şunlar:

"HAVAALANINI TESLİM ET"

1) Kerkük Havaalanı'nın Irak ordusuna teslim edilmesi.

2) Kerkük'ün girişinde bulunan ve Peşmerge'nin kullandığı K-1 askeri karargahının Irak ordusuna bırakılması.

"PETROL KUYULARINI DEVRET"

3) Tüm petrol kuyularının, yataklarının ve şirketlerinin Irak merkezi yönetiminin kontrolüne devredilmesi.

4) Türkmen nüfusun şikâyetçi olduğu ve Bağdat'ın görevden alma kararına direnen Kerkük Valisi Necmettin Kerim'in görevden azledilmesi.

5) Peşmerge'ye teslim olan DEAŞ militanlarının tamamının Irak ordusuna teslim edilmesi.

"ESKİ SINIRLARA GERİ ÇEKİL"

6) Peşmerge'nin ve Kürt yönetiminin kontrolünde olan Kerkük'ün tüm bölgeleri ile DEAŞ'tan geri alınan bölgelerin derhal Irak ordusuna bırakılması ve Erbil yönetiminin 2014 öncesi sınırlara geri çekilmesi.

Fuad Masum'un Süleymaniye'deki müzakere masasına, hem Barzani'ye bağlı Peşmerge'den hem de Kerkük'te etkili olan Celal Talabani'nin PUK partisinden üst düzey isimlerin katıldığı ve bu 6 maddenin masaya yatırıldığı öğrenildi. Masum'un ofisi ise sözkonusu maddeler hakkındaki bilgileri doğrulamayı reddederken "Ziyaretin amacı halihazırdaki krizin konuşulması ve bu soruna hızlı bir çözüm bulunması için çalışmalar yürütülmesidir" açıklamasında bulundu.