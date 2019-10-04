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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı artıyor

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi

DÜNYA 04.10.2019, 12:01
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı artıyor
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HASTANE kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana  devam eden gösterilerde ölü sayısı 35'e, yaralı sayısı ise 2 bin 433'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma  yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana  "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet  karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan  (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
 

#Irak #bağdat
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