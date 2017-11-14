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Irak'ta son deprem 04.46'da oldu

Irak sallanmaya devam ediyor. Son deprem sabaha karşı saat 04.46'da orta büyüklükte oldu. Bu deprem, 7.3 büyüklüğündeki büyük depremin artçıları olarak görülüyor

Irak'ta son deprem 04.46'da oldu

Irak sallanmaya devam ediyor. Son deprem sabaha karşı saat 04.46'da orta büyüklükte oldu. Bu deprem, 7.3 büyüklüğündeki büyük depremin artçıları olarak görülüyor

14 Kasım 2017 Salı 09:05
Irak'ta son deprem 04.46'da oldu
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IRAK dün 7.3 büyüklüğündeki depremle büyük bir şok yaşamıştı. Can kaybına yolaçan deprem Türkiye'den de hissedilmişti. Son deprem haberleri de yine Irak'tan geldi. Sabaha karşı saat 04.46'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.3 büyüklüğündeki depremden sonra sayısız artçı kaydedildi.
Türkiye'de ise saat 02.41'te Manisa'dan deprem haberi geldi. AFAD'ın bildirdiğine göre deprem 3 büyüklüğündeydi.

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Anahtar Kelimeler:
DepremIrak
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