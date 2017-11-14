Irak'ta son deprem 04.46'da oldu

IRAK dün 7.3 büyüklüğündeki depremle büyük bir şok yaşamıştı. Can kaybına yolaçan deprem Türkiye'den de hissedilmişti. Son deprem haberleri de yine Irak'tan geldi. Sabaha karşı saat 04.46'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.3 büyüklüğündeki depremden sonra sayısız artçı kaydedildi.

Türkiye'de ise saat 02.41'te Manisa'dan deprem haberi geldi. AFAD'ın bildirdiğine göre deprem 3 büyüklüğündeydi.